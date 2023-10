Renzi “Se Meloni porta l' elezione diretta del premier noi ci siamo”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa ridere chi mi scrive: ma perchè in questo periodo stai attaccando il Governo? No, non sto attaccando il Governo, è il Governo che si sta attaccando da solo. Noisempre sulle stesse posizioni.alternativi alla maggioranza sovranista di Salvini ealternativi alla minoranza populista di Conte e Schlein. Se lala riforma costituzionale con l'del, noi ci. Se la maggioranza finalmente propone la Commissione Covid noi votiamo a favore. Se la maggioranza aumenta le tasse al ceto medio e sulla casa, noiradicalmente contrari. Noisempre noi: non cambiamo idea sulla base dei sondaggi ma ...

"Mi fa ridere chi mi scrive: ma perché in questo periodo stai attaccando il Governo No, non sto attaccando il Governo, è il Governo che si sta attaccando da solo. Noi siamo sempre sulle stesse ...

Renzi e il governo Meloni: "Aumentano le tasse e non hanno risolto un problema, non farei mai da stampella" Adnkronos

Renzi dice che non farà da stampella al governo sulla Manovra: Meloni non fa che aumentare le tasse Fanpage.it

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa ridere chi mi scrive: ma perchè in questo periodo stai attaccando il Governo No, non sto attaccando il ...Da Noi... Franco Nero: "Vanessa Redgrave, la mia lunga storia d'amore" Heidi Klum, la foto completamente nuda aspettando Halloween: «Vai alla grande o vai a casa ...