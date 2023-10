Renzi e la Fiorentina agli arabi | cosa è emerso nella puntata di Report

Il programma parla di un messaggio ricevuto da Joe Barone. E di un tentativo di mediare. Lui si difende: 'Solo fango'

Report: “Renzi voleva vendere la Fiorentina agli arabi”. La replica: “Solo fango e diffamazione” La Repubblica Firenze.it

“Così Renzi offriva ai sauditi di Bin Salman la Fiorentina” Il Fatto Quotidiano

Non si placano le voci dell’interesse del fondo sovrano PIF per il club viola, con intermediario l’ex Presidente del Consiglio e ora leader di Italia Viva, Matteo Renzi.Le repliche di Matteo Renzi riguardo alle presunte trattative con l'Arabia Saudita per la vendita della Fiorentina.