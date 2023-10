Renica | “Basta attaccare Garcia | non ha lui tutte le colpe”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Napoli è sotto pressione dopo il pareggio con il Milan e Rudiè nel mirino dei tifosi. Alessandro, ex calciatore del Napoli, difende l’allenatore e punta il dito sugli errori individuali. Notizie calcio Napoli – Il pareggio per 2-2 con il Milan ha messo ulteriormente sotto pressione Rudi, l’allenatore del Napoli. Con la squadra a sette punti di distanza dall’Inter capolista dopo appena dieci giornate, i tifosi e gli opinionisti chiedono spiegazioni. Tuttavia, Alessandro, ex calciatore del Napoli, ha una visione diversa della situazione. La Difesa diIn un post sui social media,ha difeso, sottolineando che gli errori individuali, in particolare in difesa, hanno avuto un impatto maggiore sul ...