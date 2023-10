Remunerazione per gli apicoltori | ecco la soglia minima

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una, al prezzo del miele, per tutelare un'intera filiera sempre più a rischio. È questa la proposta, già divenuta realtà, di Apicoltura Piana, azienda leader e attiva da oltre un secolo ...

Prosegue l'Ad di Apicoltura Piana: I vantaggi di questa campagna non saranno solola filiera e gli apicoltori, ma anchele aziende del settore che riusciranno a proteggere il proprio capitale.

Castel San Pietro Terme, 30 ott. (askanews) - Una soglia minima, al prezzo del miele, per tutelare un'intera filiera sempre più a rischio. È questa la proposta, già divenuta realtà, di Apicoltura Piana, azienda leader e attiva da oltre un secolo. Per tutelare la filiera del miele italiano e permettere una corretta remunerazione degli apicoltori italiani, l'azienda