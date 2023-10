Regione Puglia | 3 000 Assunzioni nella Sanità nel 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Negli ultimi giorni la Giunta dellaha approvato i numerosi piani di assunzione presentati dalle diverse Asl, aziende sanitarie, ospedali e Ircss presenti sul territorio, prevedendo l’assunzione di circa 3.000 dipendenti in ambito sanitario. Si tratta di una svolta significativa del settore, considerate le continue richieste per carenza di personale che si sono susseguite negli ultimi anni, risultata ancora più palese durante la Pandemia, quando i dipendenti sono stati messi a dura prova con turni estenuanti per ricoprire il fabbisogno. I piani elaborati, dunque, hanno un duplice obiettivo per il: assumere nuovi addetti da inserire nelle strutture sanitarie e offrire una posizione lavorativa più stabile a coloro che hanno già maturato i requisiti. In questo articolo ti mostreremo nel dettaglio tutte le ...