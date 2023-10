Rc Auto | a Bergamo un incremento del 29 | 7% rispetto a 12 mesi fa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023). In netto aumento i costi dell’assicurazione Rcnel territorio bergamasco. Secondo uno studio dell’osservatorio di Facile.it, nell’ultimo anno il prezzo medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia diè cresciuto del 29,7% arrivando, a settembre 2023, a 448,58 euro. Si tratta di un aumento di oltre 100 euroall’ultima rilevazione annuale. Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 1,9 milione di preventivi e relative quotazioni effettuati in Lombardia tra settembre 2022 e 2023. Nello stesso intervallo temporale i premi sono cresciuti a dismisura anche se si prendono in considerazione i numeri regionali: in Lombardia, mediamente, assicurare unmobile costa il 32% in più – 474,38 euro –a 12fa. ...