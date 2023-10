Raspadori | «Dobbiamo prendere le distanze dalla scorsa stagione e giocare come il secondo tempo di oggi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’attaccante del Napoli, Giacomo, cheha segnato il gol del 2-2 contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Ho detto Garcia che tu puoiovunque ma non a destra «Sicuramente l’ho fatto diverse volte anche nel Sassuolo. Per caratteristiche lo posso fare anche se mi sento più naturale nelle zone centrali del campoho sempre detto.Però credo che per caratteristiche posso farlo tranquillamente» Da quandogioca a golf? «È nato perché abbiamo preso un mini golf e facciamo delle sfide con Demme e anche altri compagni» Si deve abbandonare il passato per pensare al futuro «me è giusto che è stata fatta unapazzesca l’anno scorso, maessere lucidi e capire che ...