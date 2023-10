Quinta giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella, Venezia non si ferma e si confermano ancora dominatrice assoluta. I lagunari vincono a Varese 102-88 e conservano il primato in classifica a punteggio pieno. Crolla, invece, Milano in casa contro Pesaro(82-90), mentre Cremona si impone a Scafati dopo una incredibile rimonta(112-122). Bene anche Pistoia, che passa a Brindisi(72-78), e Reggio Emilia contro Treviso(90-83). Negli anticipi, sconfitte per Brescia, per mano di Trento(82-90) e Sassari, che cede a Derthona(74-94).: I RISULTATI BRESCIA-TRENTO 82-90 SASSARI-DERTHONA 74-94 SCAFATI-CREMONA 112-122 MILANO-PESARO ...