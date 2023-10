Quindi ti chiamerò Melona | il veleno di Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A Che Tempo Che Fa, sul Nove,ha scritto una lettera diretta al presidente del Consiglio,, mentre il governo lavora per la Finanziaria 2024. Il tono, ovviamente, è semiserio, piuttosto livoroso, in pieno stile “Littizzettiano” e comincia così: “Cara, cara presidente, anzi, caro presidente, fu Giambruna, orasingola,”. Subito,, la prima frecciata: "Ti parlo da un'altra rete… come avrai saputo ci siamo trasferiti, ma noi qui stiamo bene, abbiamo tutto quel che ci serve, adesso siamo americani e come tali siamo tuoi alleati. Una rete che ha molto in comune con Mediaset, infatti anche qui Giambruno, Jean Maron, non c'è”. La comica piemontese,, ...