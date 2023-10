Questo Napoli | se messo in condizione | può battere chiunque in meno di mezz’ora

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Qualcuno ha preso il calcio p’a banca ‘e ll’acqua. Elmas nei tre di centrocampo è un invito ad un mediocre Milan di dominarci. Meret ci mette del suo ed è 0-1. Attacchiamo e pure discretamente ma Meret ha deciso che non si esce quando c’è la partita e resta a guardia del divano a forma di linea di porta. Soli a fare baldoria, Giroud prende in omaggio una clamorosa doppietta: 0-2 Qualcuno all’intervallo cambia i foglietti al francese che si ritrova ad azzeccare finalmente il 4-4-2. Politano e Kvara smettono di fare i terzini cosi come Jack di piangere per solitudine. Matteo uccella il centrale di riserva della riserva di Pioli e sfonda la porta: 1-2 Pioli non capisce più niente. “Chi ha rifatto la formazione a questi?” Simeone pressa anche i raccattapalle, Piotr si scrolla di dosso il peso degli spazi da coprire. Jack sfonda Maignan con una punizione da ragazzino di strada, classe, ...

