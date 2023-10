(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il 25 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un video in cui si vedono migliaia di persone radunate tra le strade di una città sventolare delle bandierine verdi. Secondo chi ha condiviso il filmato, si tratta di «oltre 100mila dipendenti pubblici» che «hanno tenuto una manifestazione a Montreal», in, perché il primo ministro Justin Trudeau avrebbe annunciato «un nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev», ignorando le richieste di «salari più alti» dei dipendenti pubblici «in un contesto di crescente inflazione». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il primo ministro canadese Justin Trudeau, in occasione della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky inil 20 settembre 2023, ha annunciato un piano dipari a 482 milioni di ...

...moglie di Soumahoro ha gestito a lungo servizi di accoglienza per richiedenti asilo e minoriaccompagnati, inizialmente in provincia di Latina e successivamente in varie località italiane....

Questa non è una protesta contro gli aiuti del Canada all'Ucraina Facta

Se non è strage questa Collettiva.it

Prospettiva da Iyanuoluwa Oyetunji Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South Africa Raccomandazioni sulla quantità Il tè verde può essere assunto ...Angelina Jolie interviene sulla guerra tra Israele e Hamas, chiedendo un immediato cessate il fuoco.Il gruppo terroristico ha messo in atto un violento attacco il 7 ottobre in territorio israeliano, u ...