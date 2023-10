Questa è la legge di Jannik Sinner | 10 titoli ATP come Panatta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Record personale diin una sola stagione eguagliato. Record divinti da un italiano eguagliato, miglior posizionamento nel ranking, dacché è nato, eguagliato.è già nella storia per quanto ha portato a termine instagione in cui mancano ancora due appuntamenti conclusivi, ovvero il masters 1000 di Parigi, che tra l’altro comincia oggi con il suo tabellone principale, e le ATP Finals. Senza tralasciare, tra l’altro, anche la Coppa Davis. Ieri contro Medvedev l’altoatesino si è superato e lo ha battuto per la seconda volta in carriera con un 7-6, 4-6, 6-3 e dopo oltre tre ore di gioco. L’agguato del campioncino che è diventato a tutti gli effetti campione e che ora non vede la top 3 così lontana e inarrivabile.nella ...