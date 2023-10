“Questa cosa doveva succedere” Domenica In | il gesto di Mara Venier commuove il mondo della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023), dopo anni il colpo di scena con la famosa collega. Non tutti lo sapevano, manon ha solo amici, ma anche qualche nemico. Labella è che col passare degli anni i nemici sono sempre meno e gli amici sempre di più. Questo a testimonianza del gran cuorezia e il motivo alla base per il quale tutti la amano indistintamente. Eppure c’era una collega, parliamo al passato perché evidentemente è solo un lontano ricordo, con la quale c’era un bel po’ di maretta. >> “hanno trovato in casa”. Morte Matthew Perry, la polizia conferma: le sue ultime ore A rendere tutto fruibile al grande pubblico di pensa Selvaggia Lucarelli che durante l’ultima puntata diIn, da uno scoop a dir poco pazzesco. ...