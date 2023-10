Quanto costa acquistare un box | tutti i prezzi città per città

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per chi abita o lavora in una grandecomprare oppure affittare un box auto sta diventando sempre più una scelta forzata, complice la scarsità dei parcheggi pubblici, le multe per divieto di sosta e le salate tariffe imposte dai Comuni sulle strisce blu. Basta pensare all’esempio di Milano, Roma o ancora di tante località turistiche. Per non parlare delle follie green del sindaco di Milano Beppe Sala che, dopo aver reso semi impossibile alle auto di circolare ai taxi di lavorare, vaneggia di mettere al bando le auto private nel centro. Da qui la proposta di questa piccola indagine per capire come si stanno muovendo la dinamica deinel nostro Paese. A fornirci i dati è l’ufficio studi di Gruppo Tecnocasa, secondo cui nella seconda parte dello scorso anno idei ...