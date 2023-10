Quanti sono gli ostaggi nelle mani di Hamas Israele | una cifra preoccupante

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È salito a 239 il numero didi. Lo ha annunciato il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce delle forze armate israeliane (Idf). Hagari ha riferito che tra gliciisraeliani e lavoratori stranieri, e che 40 personeancora classificate come disperse. "Finora abbiamo informato le famiglie di 311 soldati caduti e 239 rapiti. È un numero incredibile, 239 rapiti", ha detto Hagari. "Continuiamo con grandi sforzi per raccogliere informazioni e aggiornare costantemente le famiglie. Il numero delle persone scomparse continua a diminuire e attualmente ammonta a circa 40".

...Sapevano - Il Caso Elisa Claps - A quel punto ho chiamato la Procura e poi il vescovo e soltanto dopo aver parlato con il vescovo abbiamo avuto accesso alla chiesa". leggi anche "io ...

Papa ricorda quanti sono vittime “atrocità della guerra” Agenzia askanews

Sinodo, la messa del Papa: "Il principio che ispira tutto è amare Dio e il prossimo" RaiNews

Secondo il New York Times l’intelligence statunitense avrebbe smesso da tempo le intercettazioni sui palestinesi in quanto riteneva che lo facessero ... di due militanti di Hamas in Cisgiordania. Sono ...Quante volte ci troviamo a correre su un fondo che non è asfalto ... Perché aggiungere qualche corsa su sterrato Quali sono i pro per correre sulla terra O sull'erba La corsa è molto più allenante ...