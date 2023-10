Quando gioca Jannik Sinner a Parigi-Bercy | giorni di riposo e chi affronterà

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023)si appresta al rush finale stagionale forte del successo nell’ATP 500 di Vienna: l’azzurro prenderà parte al Masters 1000 di, il cui tabellone principale scatterà oggi alle ore 11.00. Il tennista del Bel Paese è la testa di serie numero 4 del main draw, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno, scendendo in campo nel secondo turno. L’azzurro dunque esordirà direttamente nei sedicesimi di finale, che inizieranno domani, maè già certo dire mercoledì, dato che la sfida del primo turno dalla quale uscirà il nome del suo avversario si giocherà domani e vedrà opposti in un derby gli statunitensi Jeffrey John Wolf, proveniente dalle qualificazioni, e Mackenzie McDonald. Si tratterà di un match molto importante per...