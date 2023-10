Quando è previsto il pagamento Naspi a Novembre 2023? Ecco le DATE

(Di lunedì 30 ottobre 2023)il? Consulta le. Il versamento dellaper il mese disarà generalmente effettuato entro la prima metà del mese. La data specifica di accredito del sussidio varia in base al giorno in cui è stata inoltrata la richiesta di disoccupazione. È possibile verificare la data precisa accedendo online al proprio dossier previdenziale...

La CILAS mette in pratica quanto quantodal decreto Semplificazioni del 2021 . Per i ... CILA semplificata,si può usare Solo per gli interventi del superbonus La CILA semplificata può ...

Motivazione per il mancato esercizio del potere-dovere ex art. 507 ... Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti