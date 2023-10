“Qual è il tuo ruolo ideale?” | Raspadori risponde in diretta | la risposta è imperdibile

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Grande emozioni al Maradona per la sfida tra il Napoli e il Milan. Decisivo Giacomo, che ha parlato ai microfoni di DAZN nel post match. Napoli Milan è stata una vera e propria altalena d’emozioni. Finisce 2-2 il Sunday Night Match al Maradona. Prosegue il digiuno di vittorie dei partenopei nei match casalinghi contro i rossoneri. Campioni d’Italia in enorme difficoltà nel primo tempo, contro il Diavolo guidato da Stefano Pioli che ha preparato in modo egregio la partita. Difatti dopo trentuno minuto, il tabellone recitava 0-2 con doppietta di Oliver Giroud. Ripresa totalmente differente, in cui i padroni di casa hanno mostrato un atteggiamento più aggressivo ed impattante. Ciò ha portato ad un ribaltamento di fronte in cui prima c’è stata la rete di Politano e poi il pareggio firmato Giacomo. Maignan nega la gioia finale, a ...