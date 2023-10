Puglia | sos stalle | perso il 60 per cento di foraggio a causa dei nubifragi in primavera Crisi anche per i raccolti di mais in Italia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Adel maltempo di maggio e giugno è andatoinil 60% delper alimentare gli animali nelle, ma si è dimezzatala produzione diinnegli ultimi 20 anni adei costi di produzione, dei cambiamenti climatici e delle importazioni dall’estero che espongono gli allevatori alle conseguenze delle tensioni internazionali come la guerra in Ucraina. A denunciarlo è Coldirettiin occasione della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari (Brescia) la più importante manifestazionena a livello internazionale dedicata all’allevamento. Il, base della ...

... con l'emergenza economica " insiste Coldiretti" che mette a rischio la stabilità della rete zootecnica, importante non solo per l'economia ma perché ha una rilevanza sociale e ambientale ...

Puglia: sos stalle, perso il 60 per cento di foraggio a causa dei ... Noi Notizie

COLDIRETTI, SOS STALLE CON - 60% FORAGGIO PER CLIMA PAZZO IN PUGLIA E - 50% MAIS IN ITALIA Virgilio

Il rischio è l’ulteriore aumento del costo dei mangimi, schizzati già a causa del rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais, cereali e foraggio anche a causa dell’attuale ...Ha tentato per due volte il suicidio e ha perso nove chili la 18enne Amina Milo Kalelkyzy, cittadina italiana residente a Lequile, in Salento, da tre mesi agli arresti in Kazakistan con l'accusa di tr ...