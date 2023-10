Protezione Civile Campania | allerta meteo gialla dalle 20 di stasera

Allerta dellaUna comunicazione dellavaluta per la giornata di oggi allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell' Emilia - Romagna e ...

Meteo, allarme della Protezione civile: scuole chiuse, ecco dove Liberoquotidiano.it

Allerta Meteo Protezione Civile, violenta ondata di maltempo in arrivo: allarme rosso in una regione, aran ... MeteoWeb

Gli operatori delle Protezione Civile di Parma sono impegnati in operazioni di verifica delle strade in corrispondenza di piazzale Fiume, via Baganza, via Po e via Taro. Il Centro Operativo Comunale ...Nell’attesa delle autorizzazioni per la demolizione i due manufatti dovranno essere obbligatoriamente sorvegliati speciali dalla Protezione civile in caso di allerta meteo. Una ordinanza urgente del ...