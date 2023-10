Programmi TV di stasera - lunedì 30 ottobre 2023. Su Italia 1 il film ‘Peppermint – L’Angelo della Vendetta’

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Rai1, ore 21.30: I Bastardi di Pizzofalcone- 1^Tv Fiction. 4×02 – Fiori: Nel suo negozio viene ritrovato il cadavere del noto fioraio Niola. L'indagine ricompatta, come una volta, la squadra. Intanto, la Procura continua ad indagare sulla scomparsa di Lojacono. Rai2, ore 21.20: Liberi Tutti! Comedy Show. Secondo appuntamento con "Liberi Tutti!". Il programma, condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, va in onda dall'Auditorium Rai di Napoli, dove sono state allestite 4 escape room con 4 diverse ambientazioni: dalla taverna dei pirati alla foresta tropicale, dall'interno di una navicella spaziale all'ufficio delle poste, dal castello di Dracula al museopalla. In ogni puntata si gioca in 8 diverse escape room arredate per ricreare l'ambiente di gioco in cui si cimenteranno i 6 personaggi famosi: in questa ...