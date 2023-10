Probabili formazioni Lazio-Fiorentina | decima giornata Serie A 2023 2024

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ledimatch valido per ladel campionato di. Sfida molto interessante e spareggio per le coppe europee tra i biancocelesti e i viola, che si ritrovano l’una contro l’altra allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky lunedì 30 ottobre alle ore 20.45. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. QUI– Castellanos in vantaggio su Immobile. Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni con Pedro pronto a subentrare. QUI– Beltran cerca la chance in ...

Napoli - Milan,e dove vederla in TVIn programma domenica 29 ottobre alle 20.45, Napoli - Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Ecco ledella partita:...

La partita Benevento-Potenza di lunedì 30 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C 2023 ...Pochi calcoli, serve svoltare. E mettere la parola fine a pareggi che muoveranno anche la classifica ma senza dare una svolta tranquilla e sicura per il prosieguo della stagione. Perché ...