Probabili formazioni Lazio - Fiorentina | Castellanos favorito su Immobile

ROMA - Lazio e Fiorentina si affrontano allo stadio Olimpico di Roma, per la decima giornata di Serie A: calcio d'inizio fissato alle ore ...

Decima giornata di Serie A tra Empoli e Atalanta: entrambe alla ricerca di una vittoria per continuare a scalare la classifica. Ecco quali sono le probabili formazioni. Empoli (4-3-1-2): Berisha, ...Pronostico Cremonese-Cittadella di Coppa Italia, quote scommesse e risultato esatto, per questa partita in programma il 31/10/2023.