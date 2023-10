Probabili formazioni Empoli-Atalanta | decima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ledimatch valido per ladel campionato di. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 30 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky lunedì 30 ottobre alle ore 20.45. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. QUI– Andreazzoli affianca Caputo e Cambiaghi in avanti. Baldanzi out, tocca a Cancellieri. QUI– Scamacca in attacco in coppia con Muriel. Torna Koopmeiners. Palomino infortunato. LEDI(4-3-1-2): Berisha; Ebuhei, ...