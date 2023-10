Primo ok Camera su Premierato entro Europee | Meloni vuole sprint

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Milano, 30 ott. (askanews) – Approvare in prima lettura allail ddl sulle riforme prima delledel maggio 2024. È questo l’obiettivo che Giorgiaha fissato per la sua maggioranza, nel vertice di oggi a palazzo Chigi sulle riforme istituzionali a cui hanno partecipato i leader della maggioranza, i ministri Casellati e Ciriani, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. L’iter parlamentare del ddl Casellati – spiegano fonti parlamentari di maggioranza – partirà infatti da Montecitorio, mentre il Senato è impegnato sull’Autonomia. E l’auspicio è che si possa arrivare ad avere l’ok almeno dellaprima del voto per l’Europarlamento. Quanto ai contenuti, dalla maggioranza assicurano che la soluzione trovata sulla norma anti-ribaltone “rispetta le proerogative del Capo dello ...