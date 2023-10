(Di lunedì 30 ottobre 2023)- La, dopo il pari col Milan e il ko con il Sassuolo ,al successo battendo 3 - 2 ilin trasferta. Nel primo tempo Cherubini porta in vantaggio i giallorossi, che ...

MONZA - La, dopo il pari col Milan e il ko con il Sassuolo , torna al successo battendo 3 - 2 il Monza in trasferta. Nel primo tempo Cherubini porta in vantaggio i giallorossi, che vengono però ...

Primavera, la Roma torna a vincere a Monza 3-2. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Primavera, Monza-Roma 2-3: Guidi torna al successo. Decidono Cherubini e Mlakar ForzaRoma.info

Per il top club sull'A4 si tratta dell'ennesimo appuntamento imperdibile della stagione autunno - inverno - primavera 2023/4. Nato a Verona e cresciuto in Inghilterra, Raffa FL, con la sua tech house, ...I giallorossi fanno loro il posticipo dell'ottava giornata di campionato e salgono al quarto posto in classifica dietro a Inter, Milan e Lazio ...