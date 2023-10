Prima della Lazio Barone fa chiarezza | “La Fiorentina non è in vendita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il direttore generaleJoeha voluto metteresulle voci, infondate per la società Viola, che parlavano di una possibile cessione da parte di Rocco Commisso. Il dg dei Viola ha parlato ai microfoni di Sky Sport.: “E’ una storia di oltre un anno e mezzo fa, mi dispiace che la politica continua a parlarne. Lanon è mai stata e non è in. Sono tutte storie false quelle di unache tratta con questo o quell’altro gruppo. Ormai è una storia vecchia, che non può destabilizzare lae il campionato” SportFace.