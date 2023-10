Preoccupato per il gas L' allarme di Scaroni Cosa succederà

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Guerra e prezzo dell'energia. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 30 ottobre su Rete4. Ospite in studio il presidente dell'Enel, Paolo, che anticipa la chiusura dei rubinetti del gas da parte di Naftogaz che controlla i gasdotti che attraversano l'Ucraina. Bollette e benzina,succede con la guerra Ne parliamo con Paoloa #StaseraItalia: "Naftogaz non esporterà più il gas russo verso l'Europa" pic.twitter.com/Y60sH7CFma — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 30, 2023 : "Il prezzo del gas mi preoccupa un po' di più perché Naftogaz non esporterà più il gas russo verso l'Europa - ha detto Paolo, presidente di Enel - Naftogaz è la società ucraina che possiede i tubi che attraversano il Paese e che ci portano il gas per esempio a noi ...