Premio Bianca d’Aponte | vince Chiara Ianniciello | mentre a Irene Buselli va il Premio della critica

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Aversa. È stata(da Salerno) are la 19a edizione del– Città di Aversa, il contest italiano riservato a cantautrici, in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 27 e 28 ottobre 2023. A lei anche la Targa per la migliore musica. A(da Genova) è andato invece il“Fausto Mesolella” e la targa per il miglior testo (da quest’anno dedicata a Oscar Avogadro). La targa alla migliore interpretazione se l’è invece aggiudicata Cristina Cafiero. Alla vincitrice assoluta va una borsa di studio di 1.000 euro, la partecipazione come ospite alla prossima edizione del ...