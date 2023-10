Premierato | riforma Governo cancella i senatori a vita

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – Via libera della maggioranza al testo dicostituzionale per l’introduzione del. Dopo qualche correzione “tecnica” il testo andrà venerdì in Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende da fonti di, laprevederà tra le altre cose lazione dell’istituto della nomina dei. Resteranno naturalmente in carica quelli già nominati. Le stesse fonti assicurano che con il testo “non vengono toccati” altri poteri del presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il testo sul premierato - in testa alle riforme istituzionali promesse da Giorgia Meloni - sarà presentato solo in settimana, ma gli italiani promuovono una riforma in ...