(Di lunedì 30 ottobre 2023) Entra laa bozza di riforma per l'introduzione del. Oggi nel corso del vertice di maggioranza è stato dato via libera al testo, che andrà venerdì in Cdm. In caso ...

Entra laanti - ribaltoni nella bozza di riforma per l'introduzione del. Oggi nel corso del vertice di maggioranza è stato dato via libera al testo, che andrà venerdì in Cdm. In caso di ...

Premierato, norma anti-ribaltoni nell'accordo di Governo Agenzia askanews

Riforme, intesa nella maggioranza sul premierato. C’è la norma anti-ribaltone, addio senatori a vita la Repubblica

Via libera anche alla norma ‘anti-ribaltone’ nell’intesa stretta a Palazzo Chigi sulla riforma del premierato, attesa venerdì in Consiglio dei ministri. La norma in questione, una delle più delicate ...i partiti al Governo avrebbero trovato la quadra anche sul premierato e sulla norma anti-ribaltone. Il testo del disegno di legge costituzionale (denominato Ddl Casellati) potrebbe approderà in ...