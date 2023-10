Premierato | norma anti-ribaltoni nell’accordo di Governo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – Entra lanella bozza di riforma per l’introduzione del. Oggi nel corso del vertice di maggioranza è stato dato via libera al testo, che andrà venerdì in Cdm. In caso di cessazione dalla carica del premier, secondo quanto prevede la bozza, il presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare ilallo stesso presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al presidente eletto. Il presidente della Repubblica mene anche il potere di nominare i ministri, dietro indicazione del premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.