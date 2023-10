Premier League | il momento difficile di Tonali | “Spero che questa esperienza gli salvi la vita”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 2023-10-17 16:52:21 Il web è in trepidazione: Sandrosta attraversando un. Accanto a Nicolò Fagioli e Nicolò Zanioloè essere indagato dalla Procura di Turno per il ‘caso scommesse’scoppiato in Italia la settimana scorsa Fagioligiocatore della Juve, fu il primo nome a venire alla luce. Il giovane centrocampista della ‘Juve’ si confessa colpa sua alla Federcalcio italiana (FIGC) non appena ha saputo di essere formalmente indagato dalla giustizia ordinaria per collaborare e cercare di ridurre la sua sanzione sportiva. Lui CasoInoltre, potrebbe averlo conseguenze ben più drastiche. E se è dimostrato che l’ex milanista scommette sulle partite di calcio quasi sicuramente salterebbe il prossimo Euro 2024 in cui si celebra Germania la prossima estate. Sandro sta giocando una partita ...