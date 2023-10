Pontelatone | trovati 108 chilogrammi di cibo avariato in un ristorante | denunciata 49enne

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023). Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Formicola con gli ispettori sanitari dell’Asl di Caserta, durante un controllo in undiin provincia di Caserta hanno trovato all’interno di un locale delle cucine, circa 108 chili di generi alimentari, tra cuitra latticini scaduti e ricongelati più volte, frutti di mare e baccalà. Rinvenuti, inoltre, circa 19 chili di carne di cinghiale non tracciati di cui la proprietaria, non è stata in grado di fornire nessuna indicazione sulla provenienza. Gli alimenti sono stati sequestrati come anche il locale di circa 30 mq, dove ilera tenuto in frigoriferi non adeguati. Laproprietaria è statain stato ...