Ponte di vetro in Indonesia | il video del crollo è angosciante

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ecco ildeldel lungoinche mercoledì 25 ottobre 2023, in, ha causato la morte di un turista e il lieve ferimento di altre tre persone. Ilsi trova all’interno della struttura denominata The Geong, una rinomata attrazione turistica nella regione del Java centrale; come si può vedere dalle immagini, parte della pavimentazione indel lungo viadotto ha ceduto all’improvviso, facendo precipitare nel vuoto un passante, mentre altri tentano disperatamente di aggrapparsi ai sostegni per non cadere a loro volta. Il cedimento è avvenuto mentre lungo il, sospeso a circa dieci metri d’altezza su una foresta, stavano transitando 11 persone; tre di loro sono state sbalzate via, mentre le altre sono riuscite a ...

Una tragedia senza precedenti. In Indonesia undisi è frantumato uccidendo una persona e ferendone un'altra. È accaduto al Geong Bridge , dove alcuni pannelli disi sono frantumati all'improvviso . La vittima era in posa per una ...

Crolla ponte di vetro in Indonesia, turista muore precipitando da 9 metri d'altezza Repubblica TV

Tragedia in Indonesia, crolla un ponte di vetro: una turista perde la vita La7

Dall’archivio Domus, torniamo all’ultimo grande progetto del maestro del California Modern, l’Art Center College of Design, edificio ponte teso fisicamente tra le due sponde di un canyon, e metaforica ...crolla il ponte di vetro Geong Bridge: pannelli si frantumano e i turisti precipitano nel vuoto Adriano Panatta: «Ho 73 anni, non posso più lavorare e non riesco ad andare in pensione» ...