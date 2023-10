Ponte di Ognissanti | 8 milioni di italiani si sposteranno

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il fine settimana lungo di, unun po’ sui generis (l’1 e 2 novembre cadono a metà della prossima settimana), darà comunque una spinta al turismo in tutta Italia. Tra sabato 28 ottobre e mercoledì 1 novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 4,8di pernottamenti: 200 mila in meno rispetto allo scorso anno. In tutto si calcolano 8gliche si metteranno in viaggio. A pesare sugli arrivi è l’incertezza meteo di fine ottobre, ma la domanda di accoglienza da parte dei turisti stranieri – che conferma il buon andamento dopo i positivi risultati della stagione estiva – traina i mesi di settembre e ottobre. Soprattutto nelle principali città d’arte. Foto AnsaSono le linee di tendenza che emergono dalle stime elaborate dal Centro Studi Turistici di ...