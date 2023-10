Politica Giugliano | Si è dimessa la vicesindaco D’Alterio

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023). Questa mattina si èlaFrancesca, ufficialmente per motivi personali Sempre in fermento la. Non è durata integra nemmeno un anno la Giunta dopo il rimpasto di Gennaio scorso. Questa mattina, infatti, ladi Francescaha rimesso le deleghe al MOG (Mercato ortofrutticolo di), alla Transizione Ecologica, all’Ambiente e alla Terra dei Fuochi. Le motivazioni sono strettamente personali anche se sono in molti le vorrebbero ricondurre a tensioni politiche. Da una rapida conta, l’architetto Francesca– entrata in Giunta in quota Movimento 5 Stelle – risulta la quinta persona in tre ...