Politano divora l’1-1 | ma si riscatta col gol che riapre la partita

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Matteoè stato l’uomo che ha permesso al Napoli di risalire la china dopo il risultato di 0-2 del primo tempo contro il Milan. Da inizio stagione il numero ventuno sembra essere l’uomo su cui fare affidamento quando le partite si complicano e c’è bisogno di una giocata di livello. Quasi l’unanimità dei giornali di oggi premia il giocatore italiano come migliore giocatore azzurro nella sfida contro i rossoneri, la palma di migliore viene condivisa solo con il connazionale Giacomo Raspadori. Nonostante il gol mancato nel primo parziale a pochi passi dalla porta di Maignan,si èto con un gol da funambolo vero per far partire la rimonta degli azzurri. I voti assegnati dai quotidiani odierni aoscillano tra il 6,5 e il 7,5, anche la nostra redazione l’ha premiato con un ottimo 6,5. Ciò ...