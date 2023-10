Pnrr | Csel | rimodulazione progetti | i temi da affrontare dagli enti locali

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Labitalia) - La fine del 2023 sarà influenzata dall'esito della trattativa avviata dal Governo italiano per ridefinire alcuni degli investimlegati al. L'esecutivo è al lavoro per concordare con Bruxelles gli elemdi modifica al fine di poter efficacemente utilizzare tutte le risorse previste dal 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'. La versione emendata del Piano presentata ad agosto dall'Italia e il capitolo RepowerEU sono al centro dei colloqui tra Roma e Bruxelles. Ma come incide questasuidi cui sono soggetti attuatori i Comuni italiani? Quante delle risorse toccate da questa nuova trattativa incidono sui Comuni e come saranno finanziati idegliche già stanno portando ...

E' quanto emerge dal rapporto- Centro Studi Enti Locali elaborato per l'Adnkronos. Stando ... Ilha destinato oltre 6 miliardi di euro alla trasformazione della Pubblica Amministrazione in ...

Pnrr, Csel: "Progetti Tpl per 8,8 miliardi ma per quasi 2 miliardi si ... Adnkronos

Pnrr, Csel: progetti per servizio idrico valgono 5,8 mld ma Piano ... Adnkronos

4' di lettura 24/10/2023 - L’Abruzzo con le sue START UP è la regione che ha destato più interesse nelle imprese che erano presenti a SMAU Milano ed è per questo motivo che Visionaria è stata scelta c ...2' di lettura 24/10/2023 - Fine settimana più che positivo per la Riviera Samb Volley, che festeggia le vittorie delle sue prime squadra maschile e femminile nei rispettivi campionati di Serie C. Pros ...