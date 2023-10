Pioli | “Torniamo a casa con l’amaro in bocca Abbiamo dominato la sfida | non è facile venire qui e creare più di dieci occasioni da gol”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa al termine dellacon il Napoli. Il tecnico del Milan, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa al termine dellacon il Napoli, terminata in pareggio. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero: “Torna a Milano con amarezza? Con l amaro incom’è giusto che sia. La squadra stava dominando la partita,ridato slancio agli avversari. Non èa Napoli epiù dida gol. C’è da mettere da parte la partita con l Inter dove siamo stati inferiori, ma ne con la Juve ne con il Napoli siamo stati inferiori. “Il campionato del Milan comincia con un calendario da non ...