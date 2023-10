Piogge nel Parmense | smottamenti tra Pontremoli e Berceto Crolla un ponte per la piena di un torrente – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una persistente perturbazione sta interessando l’Appennino. Tra, in provincia di Massa Carrara e, in provincia di Parma, e poi lungo la Sp15 per Calestano, come si vede nel camera-car, ci sono stati diversi. Un, inoltre, èto tra Fornovo di Taro e Terenzo, in provincia di Parma. Si tratta deldi Ozzanello, infrastruttura che attraversava ilSporzana. Il corso d’acqua si è ingrossato notevolmente a causa delle abbondantidelle ultime ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.