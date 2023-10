Pestati i tifosi Ferrari in tribuna | in Messico la brutalità nel nome di Perez | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sognava in grande Sergio Pérez di fronte al pubblico di casa. Anche partendo dalla quinta posizione, ma l'aver chiuso troppo la porta in curva 1 sulladi Charles Leclerc ha portato al suo ritiro. Il messicano è il grande deluso di giornata ed è decollato fuori pista per così dire addio alla gara. Sugli spalti, invece, si è assistito a scena che hanno dell'incredibile e che sono state riprese sugli spalti: un sostenitore tutto muscoli di Pérez si è infatti scagliato contro due uomini in maglia, aggredendoli con diverse botte. Momenti di assoluto panico, che sono durati per diversi secondi prima che l'uomo venis se immobilizzato, portato fuori dal circuito e tratto in arresto. Wtf is this !? pic.twitter.com/v5ep4WXhzl — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 29, 2023 Leclerc, a fine gara scattano i fischi dai sostenitori di ...