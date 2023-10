(Di lunedì 30 ottobre 2023): i corsi universitari per l'acquisizione dei 60 crediti necessari per gli insegnanti di scuole medie e superiori dovrebbero2024, come segnala Il Sole 24 Ore. L'articolo .

... mentre per la scuola dell'infanzia e primaria i titoli di partecipazione sono già. Come ...la possibilità di conseguire l'abilitazione contestualmente ai 60 CFU iscrivendosi aidi ...

Percorsi abilitanti docenti, si punta a partire a gennaio: ecco i prossimi passaggi Orizzonte Scuola

UniMol e il nuovo percorso abilitante di formazione iniziale (60 CFU ... Unimol

Le tempistiche per l'avvio dei percorsi formativi abilitanti all'insegnamento sono particolarmente ristrette.Un corso di preparazione per superare nel migliore dei modi il concorso straordinario Ter per le scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche i percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU per l’ins ...