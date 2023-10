Perché si chiama Bracciano?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Lazio è un territorio tutto da scoprire, dai suoi meravigliosi borghi, alle località di mare fino ad arrivare a quelle lacustri. In effetti la Regione dispone di un immenso patrimonio culturale, naturistico e paesaggistico che vale la pena, un po’ alla volta, di approfondire. Stavolta vi portiamo, con le nostre consuete rubriche di viaggi & cultura alla scoperta di, cittadina situata a ridosso dell’omonimo lago, che è il secondo più grande del Lazio. Oltre al lago in sé, meta ogni estate di migliaia di turisti, anche l’abitato, ricco di storia e monumenti, attira ogni anno tantissimi visitatori. Ma cosa c’è da vedere? Cosa sappiamo sulla sua storia e sull’origine di questo nome? Due parole sul Lago diImpossibile non partire proprio dal lago. Qualche numero: quello diè l’ottavo lago italiano per ...