Perché Heidi Klum è la regina di Halloween | le foto dei suoi incredibili travestimenti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La modella va matta per i costumi a temae non si tira mai indietro davanti alla prospettiva di ore e ore al tavolino del trucco e parrucco. Scopriamo insieme icostumi più iconici

Maridi in diretta'. Perla ha poi continuato: 'Ragazzi, non chiedetemi cose a cui non posso ...Baci vuota il sacco: "Di notte in camera...", cosa succedeva al Gf Ma le sorprese potrebbero ...

Grande Fratello, la verità di Heidi: "Perché sono andata via" Corriere dello Sport