Perché Fedez ha detto che Selvaggia Lucarelli non è più una giornalista? È la verità | ma c’è un motivo

Leggi su donnapop

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Durante la seguitissima intervista a Che Tempo che Fa,ha citato «una‘che non è più una»; per la maggior parte dei telespettatori è stato immediato il collegamento con, ma cosa voleva dire precisando che non è più una? Il cantante ha ragione e c’è una ragione precisa per questa...