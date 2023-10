Per Simenon | un velista che trasporta cocaina per gli oceani era una storia banale Ora è cronaca

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Fu George Jacob Jung, il criminale interpretato da Johnny Depp nel film Blow di Ted Demme (2001), che disse, con buona capacità di sintesi, che “il problema principale dellenon è venderla, si vende da sola, ma farla arrivare”. Le vie per far arrivare lain un paese sono tante, molte prevedono un trasporto via mare. Era arrivato a questa conclusione, ben prima che la polizia di tutto il mondo ne fosse certa, anche Georges. Lo scrittore belga, in una delle sue tante lettere all'amico André Gide, premio Nobel per la letteratura nel 1947, illustrò una sua idea per un libro con protagonista l'ispettore Jules Maigret: “Potrebbe Maigret investigare su di un regatante, un campione del suo sport, che importa durante le regate in Francia, ingenti quantitativi di droga e di un omicidio avvenuto nel porto d'arrivo”, ...