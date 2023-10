Per la Revolution di Alex Atzewi prima assoluta a Porto Sant’Elpidio | il popolo della danza in fibrillazione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il 26 novembre si attende in scena la “” di, uno tra i coreografi più affermati e molto amato lungo la penisolante. Ed è proprio con la sua “” che infiammerà, in provincia di Fermo e ad una manciata di chilometri dal mare d’inverno. Il Teatro delle Api sarà gremito dalche già scalpita sui social e sulla rete per le prime foto apparse sullo spettacolo in primissima. “Città e cielo, un binomio che ritroviamo numerose volte – ci spiega– che al giorno d’oggi metaforicamente ci potrebbe riportare a quotidiane differenze fisiche e astratte come interno e esterno, corpo e ...