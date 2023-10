“Per il matrimonio dei miei amici ho fatto un bonifico di 20 euro come regalo | sarà abbastanza?” | la domanda dell’invitato scatena i commentatori

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Su storie ed aneddoti legati ai matrimoni si potrebbe scrivere un romanzo umoristico. Ad arricchirne la serie è laposta da un utente Reddit che, dopo aver partecipato a un, si è chiesto se la cifra versata sul conto corrente degli sposi fosse congrua o meno. Il post ha ricevuto in pochissimo tempo un’infinità di risposte che avranno probabilmenteavere dei ripensamenti all’uomo. “Non è di un parente né di un amico stretto ma diciamo diacquisiti… – spiega l’invitato che si è posto il quesito – io pensavo tipo 20però poi visto che la cifra dovrà essere versata sul loro IBAN in che modo capiranno che ho ‘pagato’? Grazie per l’eventuale aiuto!”. I commenti sotto al racconto sono stati tutto fuorché rincuoranti: “Chissà le risate che si faranno a vedere un ...

Anche Margherita è preoccupata, maun altro motivo. Pensa infatti che Nina sia una truffatrice e che Calo si sia invaghito di lei, minando così la loro relazione e il loro imminente. ...

Come sposarsi a New York: la guida definitiva Matrimonio.com

6 motivi (sbagliati) per cui lui non vuole sposarsi e per cui tu dovresti ... Matrimonio.com

Questa donna vuole filmare il momento romantico in cui il figlio si mette in ginocchio davanti alla fidanzata per chiederle di sposarlo. Tuttavia, ...Colleziona l’arte e (non) metterla da parte. Per riassumere l’innamoramento del mondo delle imprese per le belle arti potremmo parafrasare così il celebre adagio. Si tratta, ormai anche nel nostro ...