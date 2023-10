Peppermint – l’angelo della vendetta | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilcon Beltran che trova Riley ferita sulla lapidesua famiglia e, nonostante il desiderio espresso da Riley di morire, la fa portare in ospedale. In seguito Beltran le fa visita, dicendole che c’è chi è d’accordo con quello che ha fatto, ma che anche lui è d’accordo con quello che ha fatto, aiutandolo a smascherare i poliziotti corrotti del suo dipartimento, e le passa la chiave delle manette, permettendo a Riley di fuggire di nuovo e di essere libera. Precedentemente, Riley torna a Skid Row, che pullula di uomini di Diego. Riesce a ucciderne diversi prima di trovare il corpo di Inman. Usando il telefono di Inman, Riley contatta i media per rivelare la sua posizione, allertando sia i media che la polizia sulla ...